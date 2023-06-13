Двести тысяч рублей за парковку: мэрия введет абонементы на городской паркинг в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани готовится законодательно ввести месячные и годовые тарифы на платные парковки в городе. Пока документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится уже к концу этой недели. В случае принятия постановления у казанцев появится возможность покупать парковочные места на месяц и даже на год. Сколько это стоит, выяснило «Реальное время».

«Золотой» центр Казани

Изменения должны вступить в постановление от 30 декабря 2014 года №7660 «О создании муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Казани». Исполком хочет дополнить его пунктом 2.2.1:

— Размер единовременного авансового платежа за размещение транспортного средства на муниципальных платных парковках (парковочных местах), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в г.Казани, на длительный период (месяц или год).

Сейчас в столице Татарстана 163 парковки, где за стоянку нужно платить в городской бюджет. Это 8 659 мест. Каждый час стоянки стоит от 30 до 100 рублей в зависимости от улицы и района города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Судя по документу, цена абонемента на платные парковки будет одинаковой для большинства районов Казани. Исключением является только центр города.

Предполагается, что месячная стоимость платных парковок в Вахитовском районе Казани будет стоить 12 835 рублей. Если купить места сразу на год, то водителям придется отстегнуть 110 011 рублей.

В два раза меньше стоит припарковаться в остальных частях Казани. Это Ново-Савиновский, Московский, Кировский, Авиастроительный, Приволжский и Советский районы города. Во всех случаях стоимость месячного абонемента составит 6 340 рублей, годового — 54 340 рублей.

Также у автомобилистов есть возможность арендовать парковочное место сразу во всех районах города. В этом случае в месяц придется платить 25 514 рублей, а в год — 218 691 рубль.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Стоит отметит, что изменения не затронут закрытые платные муниципальные парковки, въезд к которым ограничивает шлагбаум или другое препятствие.

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани по поводу сроков запуска абонементов.



Мнение горожан

Парковки, попадающие под изменения, обозначены синей дорожной разметкой. Места для машин инвалидов с начала мая обозначают белым цветом. О том, что в Казани рассматривают введение абонементов на платные парковки, «Реальное время» писало еще в начале июня.

— Что касается предложения по абонементу, передали комитету по транспорту, вопрос с его введением рассматривается, сообщили там.

Эту же идею уже давно обсуждали жители города. Они предлагали создать базу жильцов домов для оформления безлимита на паркинг, которым они пользуются по месту жительства.

Также жители обсуждают строительство новых многоэтажных паркингов рядом с жилыми домами. По их мнению, это тоже может решить проблему с оставлением транспорта на улицах. Часть казанцев выражает готовность участвовать материально в благоустройстве территорий, где они проживают.

При этом жители города массово жалуются на появление новых платных парковок. В конце мая стало известно, что в городе создадут 684 новых платных парковочных места. Они появятся на улицах: Абсалямова, Аделя Кутуя, Бондаренко, Газовой, Гвардейской, Короленко, Коротченко, Николая Ершова, Толстого, Четаева и Шуртыгина.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам казанцев, эта мера пусть и может решить проблему хранения транспорта на проезжих частях на городских улицах, но создает новую проблему: им становится негде парковать свои автомобили. Особенно это касается случаев, когда платную парковку организуют в спальных районах, рядом с жилыми домами.

Часть казанцев считает, что введение новых платных парковок не улучшает ситуацию. В пример приводят платную парковку между улицами Ершова и Патриса Лумумбы, где оставляли машины сотрудники близлежащих организаций. Теперь они паркуют машины в прилегающих дворах, создавая коллапс.

В целом жители предложили снизить цену платных парковок. В мэрии ответили отказом: по их словам, это «снова приведет к тому, что участок, где всегда много транспорта, будет заставлен паркующимися».

В исполкоме подчеркивают — за последние 15 лет автомобилизация выросла в 2,5 раза, и в городах принимают такие меры, чтобы «хоть как-то регулировать процесс». Введение платных парковок власти считают необходимостью.

Мэрия победила в затяжной борьбе

История платных парковок в Казани началась в 2015 году. Так власти города объявили войну пробкам и многочисленным заторам. По их мнению, ежедневно трудную ситуацию на дорогах провоцировали автомобилисты, которые бросали машины где попало.

Впрочем, привычки платить за стоянку у местных жителей еще не было, а потому казанцы просто игнорировали новые правила.

Чтобы не переживать за свой кошелек и машину, автовладельцы массово заклеивали номера своего транспорта. Кто-то бумажкой, а кто-то и другими подручными предметами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Годы шли, а борьба между мэрией и любителями бесплатных парковок нарастала. Муниципальные служащие и сотрудники ГИБДД стали массово проводить рейды. Во время них сотрудники вручную снимали все мешающие обзору номера предметы, а автомобиль «Паркон» выявлял нарушителей с помощью камер и системы распознавания номеров.

Вот только те, кто снимал номера со своих машин, оставались безнаказанными. И такая ситуация продолжалась вплоть до декабря 2021 года. В продолжительной борьбе мэрия все же одержала победу, когда ввела блокираторы. Их устанавливают на колеса машин, которые стоят на платных муниципальных парковках без номеров. Попытки сломать устройство приносили проблемы только самим автовладельцам.

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Айрат Назипов