Правительство России одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли крупного бизнеса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли крупного бизнеса. Об этом сообщил министр финансов страны Антон Силуанов.

Ставка налога на сверхприбыль составит 5% при его перечислении с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Он будет взиматься с компаний, чья прибыль превышает 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства России.

В целом ставка налога установлена в 10% от суммы превышения прибыли за 2021—2022 годы над аналогичным показателем за 2018—2019 годы. Уплатить его необходимо до 28 января 2024 года.

Налоговые платежи государство направит на поддержку семей с детьми. Их выделят «на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей», уточнил Антон Силуанов.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

— Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также тех компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021—2022 годы не превышает 1 млрд рублей. В периметр налога не войдут компании малого и среднего бизнеса, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, — говорится в сообщении Минфина России.

В марте Антон Силуанов рассказывал, что в результате введения налога на сверхприбыль крупных компаний ожидается поступление в бюджет дополнительных 300 млрд рублей. Новый обязательный платеж он считает справедливым.

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Татьяна Демина