Казань избежала исключения из программы развития общественных пространств на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань остается в программе развития общественных пространств на 2024 год. В этом заверил председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

— Спасибо большое жителям за то, что они откликнулись, проголосовали. Мы выполнили наш норматив по Казани. В программе на следующий год мы участвуем, — заявил он.



В апреле этого года заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана по вопросам благоустройства Игорь Куляжев предупредил, что из-за неактивности жителей Казани город могут исключить из программы развития общественных пространств на 2024 год:

— Как показал прошлый год, в голосовании приняли участие только 62 тысячи казанцев, а это всего лишь 6% от горожан, который могут отдать свой голос за то или иное пространство. Хочется обратить особое внимание, что, если в этом году количество проголосовавших казанцев не увеличится, показатели федерального проекта достигнуты не будут и Казань рискует быть исключенной из программы развития общественных пространств на 2024 год, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в список для голосования были включены 30 объектов. Победителем голосования стал бульвар по ул. Серова (12 820 голосов). Еще 12 548 голосов набрало озеро Чайковое.



В этом году во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства принял участие каждый десятый житель Казани. Это почти 112 тысяч человек.

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Татьяна Демина