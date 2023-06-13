По трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом уже 14 июня запустят беспилотные грузовики КАМАЗ

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Уже завтра, 14 июня, по трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву запустят беспилотные грузовики ПАО «КАМАЗ», об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

— В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» 14 июня беспилотные грузовики КАМАЗ повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-Снабжение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что отработка беспилотной доставки грузов проводится согласно программе экспериментального правового режима (ЭПР), передает «РИА Новости» слова министерства. В программе указывается, что на трассе М-11 разрешается эксплуатировать беспилотные транспортные средства, успешно прошедшие проверку в лаборатории ФГУП «НАМИ» на соответствие требованиям безопасности, которые МВД зарегистрировало как беспилотные.

На данный момент КАМАЗы единственные соответствуют всем критериям.

Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Баканов, Минтранс окажет поддержку российским компаниям, которые разрабатывают подобные технологии без использования бюджетных средств.

О том, что КАМАЗ планирует запустить коммерческое движение беспилотных магистральных тягачей по трассе М-11 ранее заявлял главный конструктор инновационных машин Сергей Назаренко. Напомним, что КАМАЗ планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей в 2023 году. В прошлом году на эти цели было заложено более 14 млрд рублей.



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Илина Хакимова