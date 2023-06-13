В голосовании за объекты для благоустройства на 2024 год проголосовал каждый десятый казанец

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Казани во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства принял участие каждый десятый житель. Об этом рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

— В Казани в голосовании приняли участие почти 112 тысяч человек. Это чуть больше 10% населения всего города, но тоже неплохой результат, — сказал он.

Он напомнил, что на голосовании было вынесено 20 общественных пространств Казани. Почти 12 тысяч жителей города написали свой вариант.

Победителем голосования стал бульвар по ул. Серова. Объект набрал 12 820 голосов.

Скриншот realnoevremya.ru с трансляции брифинга в Кабмине Татарстана

В середине апреля замруководителя исполкома столицы Татарстана по вопросам благоустройства Игорь Куляжев предупреждал, что Казань могут исключить из программы развития общественных пространств на 2024 год:



— Но, к сожалению, как показал прошлый год, в голосовании приняли участие только 62 тысячи казанцев, а это всего лишь 6% от горожан, который могут отдать свой голос за то или иное пространство. Хочется обратить особое внимание, что, если в этом году количество проголосовавших казанцев не увеличится, показатели федерального проекта достигнуты не будут и Казань рискует быть исключенной из программы развития общественных пространств на 2024 год, — сказал Игорь Куляжев.

В целом по Татарстану во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства в 2024 году приняли участие 363 258 татарстанцев. Это на 75% больше, чем в 2022-м.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина