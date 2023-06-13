Президент России подписал закон о регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства». Согласно документу, табачный рынок в стране будет регулироваться по аналогии с алкогольным.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Некоторые положения начнут действовать с других дат.
По закону на территории России не допускается ввод в оборот табачной и никотинсодержащей продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации, без их нанесения и (или) без представления информации о маркировке средствами идентификации в систему мониторинга. Под запретом также розничная продажа никотинового сырья.
Напомним, в 2013 году в России приняли антитабачный закон, предусматривающий запрет на курение в общественных местах, рекламу табачной продукции и ограничение ее розничной продажи. За прошедшие с тех пор десять лет доля курильщиков снизилась с 41% до 30%.
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