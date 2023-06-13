Татарстан планирует снизить пороги для инвесторов более чем в 23 раза из-за санкций

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане планируют более чем в 23 раза снизить объем инвестиций, по которому инвесторы могут без торгов получить земли для реализации масштабных инвестпроектов: с 350 млн до 15 млн рублей, проект подготовил кабмин республики.



Сейчас земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности, могут предоставить в аренду без торгов, если объем инвестиций составляет не менее 350 млн рублей.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью поддержки инвесторов, планирующих вкладывать в создание и развитие объектов инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства в районах Татарстана «в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств».

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Сейчас во всех промышленных парках Татарстана работает более 1,5 тыс. резидентов, создано свыше 52 тыс. рабочих мест, выручка резидентов по итогам 2021 года составила более 404 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко