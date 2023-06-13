Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете республики. Документ вступит в силу в течение 10 дней с момент его опубликования.

Конституционный совет Татарстана станет постоянно действующим государственным органом республики, осуществляющим свою деятельность в целях укрепления конституционной законности в регионе. Его создали взамен ликвидированному Конституционному суду республики.

В состав Конституционного совета Татарстана войдут три человека, включая председателя. Кто займет должности, пока неизвестно.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Финансовое обеспечение деятельности Конституционного совета Татарстана будет осуществляться за счет средств бюджета региона. Раз в год он будет направлять доклад о состоянии конституционной законности раису региона и в Госсовет.



Напомним, закон о Конституционном совете Татарстана Госсовет республики принял сразу в трех чтениях 8 июня. За проголосовало 78 депутатов, против — один.



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Татьяна Демина