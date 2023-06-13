В Татарстане назначили нового замглавы МВД

В Татарстане назначили нового заместителя министра внутренних дел — Фяргата Мухаметзянова. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.



С учетом нового назначенца у министра внутренних дел по Татарстану четыре заместителя: начальник полиции Алексей Соколов, начальник следствия Владимир Изаак и заместитель по общим вопросам Алексей Завгороднев.

Фяргат Мухаметзянов родился 30 ноября 1963 года в cеле Старые Ишли Дрожжановского района Татарской АССР. Окончил Казанский государственный университет в 1992 году.

Начал службу с должности участкового инспектора милиции Вахитовского РОВД Казани — с 1988 по 1991 год. С 1995 по 2006 год Мухаметзянова назначили заместителем начальника УВД — начальником милиции общественной безопасности Вахитовского РУВД Казани. С 2009 по 2011 годы — заместитель начальника штаба МВД по Татарстану, с 2011 года — заместитель начальника полиции. На счету Мухаметзянова несколько медалей и наград.

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Маргарита Головатенко