В Татарстане показатель обращений из-за укусов клещей превышает среднемноголетний уровень более чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала эпидемического сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 5 069 жителей Татарстана. Показатель составил 135,36 на 100 тысяч человек, что выше среднемноголетнего уровня на 36,3% (99,31).

За аналогичный период 2022 года в медучреждения после укусов клещей обратились 4 483 татарстанца. Показатель составлял 120,4 на 100 тысяч человек. Таким образом, в этом году он вырос на 13%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Факты присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципалитетах республики за исключением Атнинского и Тукаевского районов. Наибольшее число обращений за помощью медиков зафиксировано в Казани (1 057), Набережных Челнах (794) и в Нижнекамском районе (423).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту в Татарстане Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский районы, а также Казань и Челны. На этих территориях зарегистрировано 84,7% всех укусов клещей.

Специалисты провели 1 202 клеща, снятых с людей. В 224 их них выявили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

В 2023 году первый укус клеща в Татарстане зарегистрировали 25 марта. В прошлом году это произошло позже — 10 апреля.



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Татьяна Демина