Итоги дня: атака беспилотников в Москве, дело против Зеленского в суде Украины, реорганизация Ершова в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 30 мая.
- В Минобороны России заявили, что сегодня утром киевским режимом была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по Москве. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники противника поражены. БПЛА попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.
- Главное следственное управление СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Прокуратуры Москвы и Московской области взяли на контроль расследование обстоятельств атаки беспилотников в столичном регионе, такое поручение дал Генеральный прокурор России Игорь Краснов.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье является ответом киевского режима на эффективные удары российских войск по одному из центров принятия решений.
- Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о сегодняшней атаке украинских беспилотников на Москву и Московскую область, заявил, что столичная система ПВО сработала штатно, но еще есть над чем работать. Глава государства признался, что его больше беспокоят попытки киевского режима вызвать ответную реакцию. «Реальное время» приводит полную стенограмму выступления российского лидера.
- Путин также напомнил, что территорией, которая называется Украиной, все последние годы руководили люди, связанные с Западом. Глава государства подчеркнул, что НАТО обмануло Россию, нарушив свое обещание не допускать расширения на восток — по его словам, члены альянса неоднократно заявляли, что двери в НАТО для Украины открыты.
- А тем временем суд на Украине постановил возбудить уголовное дело о государственной измене против президента страны Владимира Зеленского — он якобы назначал в штат Службы безопасности Украины (СБУ) сотрудников ФСБ России, сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос. Он отметил, что до этого карманное Государственное бюро расследований Украины отказалось от расследования предательства президента при «назначении агентов ФСБ на ключевые должности СБУ».
- В Татарстане утвердили положение об отделе обеспечения деятельности Совета Безопасности региона, его утвердил раис республики Рустам Минниханов. Цель создания отдела — обеспечение деятельности Совбеза Татарстана и других консультативных органов при раисе республики по вопросам общественной безопасности, правопорядка и профилактики терроризма.
- В конце августа — начале сентября Татарстан примет одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — нефтегазохимический форум. Рустам Минниханов обратился к компаниям СИБУР, ТАИФ и «Татнефть» с просьбой поддержать проведение форума, отметив, что Татарстан — республика нефтехимическая. Бюджет форума предварительно определен в 28 млн рублей, сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» прошло обсуждение его подготовки.
- В ЦИК Татарстана подвели итоги дополнительных выборов в Госсовет республики. Избиратели выбирали депутата по Электротехническому одномандатному избирательному округу № 20 в Набережных Челнах. Больше всего голосов было отдано за Руслана Нигматулина. Явка на довыборах в Госсовет республики составила около 20% от общего количества зарегистрированных избирателей в округе.
- С октября 2022 года почти 1,5 млн жителей новых регионов России получили российские паспорта, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что для реализации всех необходимых целевых показателей необходимо обеспечить слаженную работу на всех уровнях власти.
- Рустам Минниханов встретился с игроками и тренерами хоккейного клуба «Ак Барс» в казанском Кремле. Мероприятие было приурочено к итогам сезона 2022/2023 годов Континентальной хоккейной лиги. Раис Татарстана поблагодарил команду за огромный труд, за достигнутые успехи и волю к победе, а также поздравил всех с серебряными наградами Континентальной хоккейной лиги и чемпионата России по хоккею.
- В Набережных Челнах и Елабуге проблема кадрового голода стоит как никогда остро. Предприятия привлекают на работу жителей сопредельных регионов и даже граждан соседних государств как только могут — и все равно испытывают жесточайший кадровый дефицит. В репортаже с круглого стола, организованного «Реальным временем», — о том, как поспорили гендиректор «Эссен Продакшн АГ» и менделеевский чиновник, чего не хватает техникумам для подготовки рабочих кадров (спойлер: нет ни профстандарта, ни преподавателей) и что, по мнению собравшихся, должно сделать государство для решения глобальной катастрофы с рабочими кадрами.
- Банк России обязал кредитные организации формировать дополнительные резервы по ипотечным кредитам с экстремально низкой ставкой, выданным после 15 марта. Мера вступает в силу с 30 мая. Рассчитывается, что это позволит снизить доли таких кредитов.
- В рамках реконструкции входной группы парка Горького в Казани, которая будет стоить около 80 миллионов рублей, планируют реорганизовать движение на улице Николая Ершова. Об этом стало известно из доработанного проекта благоустройства, который есть в распоряжении «Реального времени». Работы планируется завершить к концу августа — началу сентября, сообщили изданию в фонде «Институт развития городов РТ».
- В Миндортрансе Татарстана прокомментировали информацию о возможной организации платной езды по строящемуся в Казани Вознесенскому тракту. Там заявили, что сейчас решение о том, «будет создаваться концессионное соглашение о создании и эксплуатации автомобильной дороги или не будет, еще не принято». А из этого следует, что вопрос о порядке проезда жителей и о возможных тарифах остается открытым.
- В Больших Клыках в Советском районе Казани появится новое пожарное депо. Для этих нужд уже выделен специальный земельный участок площадью чуть более 10 тысяч кв. метров, объект станет первым опорным пунктом пожаротушения в этом месте. Сейчас же все близлежащие пожарные части находятся в 6 километрах, что существенно увеличивает время реагирования и, как следствие, масштаб разрушений. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Увеличил срок посадки до 5 лет бывшим руководителям «Тимер Банка», осужденным за растрату под миллиард, только что Верховный суд РТ. Решение шокировало как осужденных, так и их адвокатов. За решеткой бывший глава совета директоров «Тимера» и первый зампред правления ТФБ Рамиль Насыров и бывший предправления «Тимер Банка» Айрат Камалов находятся с февраля 2021-го, теперь до освобождения им ждать еще порядка 2 лет.
- Муниципальными образованиями Татарстана с начала санитарного двухмесячника вывезено более 520 тысяч кубометров отходов.Вычищены улицы на площади более 22 млн кв. метров, а также зеленые зоны вдоль дорог — 11 млн кв. метров. Силами добровольцев было убрано 580 тысяч дворовых территорий, 500 га парковых зон.
- Отметим, что благодаря природоохранным мероприятиям за последние пять лет в Татарстане предотвращен экологический ущерб на более чем 58 млрд рублей, за этот же промежуток времени были улучшены экологические условия проживания для 2,3 млн граждан.
- Обозначение красных линий в поставках вооружений Украине странами Евросоюза было ошибочным. Такое мнение на сессии форума по безопасности Globsec выразила евродепутат от Франции Натали Луазо. Она отметила, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила €16 млрд.
Ключевые события 461-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что в течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России. Все назначенные объекты поражены.
- Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания военного ведомства заявил, что ВСУ за май потеряли более 16 тысяч военнослужащих. По его словам, также были уничтожены 16 украинских самолетов, пять вертолетов, более 400 танков и других бронемашин, 196 снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 ракет Storm Shadow.
- Говоря о проведении спецоперации, в министерстве доложили, что на Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
- На Красно-Лиманском направлении армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток поражены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.
- Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Старомайорское Донецкой народной республики, Коломыйчиха Луганской народной республики, а также Великий Выселок и Петровское Харьковской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураПроисшествияБизнесЭкономикаБанки
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