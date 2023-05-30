Рустам Минниханов: «Мы — республика нефтехимическая, давайте проведем форум качественно»

На заседании совета директоров ТНХИ-Х обсудили подготовку к нефтегазохимическому форуму и выставке TatOilExpo-2023

В конце августа — начале сентября Татарстан примет одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — нефтегазохимический форум. Он станет важной площадкой для дискуссии предприятий российского и зарубежного ТЭК. Бюджет Татарстанского нефтегазохимического форума предварительно определен в 28 млн рублей, из которых 8 млн предполагается получить из бюджета республики. Остальные ресурсы ожидают от спонсоров — СИБУРа, ТАИФа, «Татнефти». Об этом стало известно во время обсуждения подготовки форума на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Подробнее — в репортаже «Реального времени».



«Поддержать форум не просто морально, но и финансово»

О том, как идет подготовка к Татарстанскому нефтегазохимическому форуму, сегодня отчитывался заместитель премьер-министра республики — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, чье ведомство непосредственно курирует организацию наиболее статусного мероприятия в календаре важных событий Татарстана.

Как и ожидалось, до сих пор не определены источники финансирования форума, а основная нагрузка ляжет на крупные нефтегазохимические и финансово-промышленные группы.

— Мы подсчитали с Минфином республики бюджет [форума], получилось 28 млн рублей. Из них запрошено из бюджета 8 млн рублей. Хотелось бы попросить наши головные компании поддержать форум не просто морально, но и финансово, — обратился Олег Коробченко к залу и добавил, что необходимо выйти с предложением по сбору финансов.



Фото: prav.tatarstan.ru

Одно из ключевых событий отрасли

Оператором Татарстанского нефтегазохимического форума он предложил назначить «Региональный фонд развития промышленности». Ожидается, что совместно с МВЦ «Казань Экспо» он будет заниматься подготовкой программы, размещением участников выставки.

— Наша задача — повысить статус выставки до ключевого события нефтегазохимической отрасли России. К участию будут приглашены гости из стран СНГ, руководители федеральных ведомств. Ярко будет представлен «Газпром», — анонсировал глава Минпромторга РТ.

Раис республики Рустам Минниханов обратился к компаниям СИБУР, ТАИФ и «Татнефть» с просьбой поддержать проведение форума. Поручил премьер-министру РТ Алексею Песошину принять решение о выделении республиканских средств.

— Мы — республика нефтехимическая, давайте проведем форум качественно, — поставил задачу Рустам Минниханов.

В прошлом году на проведение форума было выделено 30 млн рублей, причем значительную часть этой суммы обеспечили спонсоры.

Фото: rais.tatarstan.ru

О нефтедобыче на сложных участках и очистке воздуха в метро

Татарстанский нефтегазохимический форум — одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. В этом году он посвящен 80-летию промышленной добычи нефти в республике, и, по словам Коробченко, есть все предпосылки сделать и этот татарстанский форум федеральным. Пройдет он на площадке «Казань Экспо» с 31 августа по 2 сентября, и в эти три дня участников ждет насыщенная деловая программа, дни поставщика лидеров нефтегазового рынка и Международная выставка TatOilExpo-2023. На форуме будут представлены экспозиции ведущих специалистов нефтегазохимической отрасли России и Центральной Азии. Форум соберет производителей и поставщиков газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании.

Также в ходе заседания участники рассмотрели ряд инновационных проектов. О новых геохимических методах для ухудшающихся запасов нефти рассказал заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Владислав Судаков. Специалисты разрабатывают рентабельные методы увеличения нефтеотдачи на сложных месторождениях, а крупные нефтяные компании испытывают технологии искусственного интеллекта для поиска пропущенных залежей нефти.

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана отметил, что в республике ведется большая работа по формированию Высшей школы нефти в Альметьевске, он рекомендовал объединить научный потенциал ТатНИПИнефти и КФУ.

Руководитель башкирской ГК «Крезол» Булат Байметов доложил об импортозамещении флота ГРП (гидроразрыв пласта). Отечественный насосный агрегат можно полностью укомплектовать российскими деталями, заверил он.

О системах очистки воздуха рассказал сооснователь московской ГК «Ятаган/СЕТ инжиниринг» Валерий Решетняк. По его словам, установки можно применять в разных отраслях — от нефтехимии и очистных сооружений до сельского хозяйства и общепита. В частности, решается вопрос об оснащении ими московского метро. Кстати, возник вопрос и о загрязнении воздуха в Казани.

«Есть разные версии, — отметил Рустам Минниханов, — но, скорее всего, все идет от очистных». Раис республики высказал предположение, комментируя жалобы населения «Салават купере» на зловоние. Интересно, что в круг виновных впервые попала КНС «Заречная» МУП «Водоканал» — сюда решено поставить инновационную установку для нейтрализации запахов.

Учредитель краснодарской фирмы «Айти-Интего» Марина Коренькова рассказала о российских контроллерах сбора показаний датчиков. Техника позволит уменьшить простои нефтегазового оборудования благодаря раннему обнаружению неисправностей.

