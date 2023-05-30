Российские паспорта получили еще 1,5 млн жителей новых регионов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

С октября 2022 года почти 1,5 млн жителей новых регионов России получили российский паспорт, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



Он считает важным, чтобы жители новых субъектов ощущали происходящие в городах и поселках изменения: «видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования, профессиональной деятельности».

Мишустин подчеркнул, что для реализации всех необходимых целевых показателей необходимо обеспечить слаженную работу на всех уровнях власти. Он предложил обсудить, какие дополнительные решения нужны для достижения результата, сообщает ТАСС.

В Минэкономразвития указывали, что жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей вместе с паспортом получат доступ к ключевым цифровым сервисам в России. При обращении жителей новых регионов в МВД или МФЦ они смогут автоматически получить СНИЛС, ИНН и учетную запись для самостоятельной работы на едином портале госуслуг.

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Маргарита Головатенко