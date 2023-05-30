Явка на довыборах в Госсовет Татарстана составила около 20%
В ЦИК Татарстана подвели итоги дополнительных выборов в Госсовет республики. Избиратели выбирали депутата по Электротехническому одномандатному избирательному округу № 20 в Набережных Челнах.
— Голосование прошло штатно, нарушений, влияющих на результаты дополнительных выборов депутата Госсовета Татарстана, зафиксировано не было. Что касается обращений избирателей, то в день проведения дополнительных выборов Центризбиркомом Татарстана была организована «горячая линия». По всем звонкам были даны исчерпывающие разъяснения. Все это позволяет нам сделать вывод, что дополнительные выборы 28 мая 2023 года в городе Набережные Челны прошли легитимно, — рассказал председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.
Наибольшее количество голосов было отдано за Руслана Нигматулина. Явка на довыборах в Госсовет республики составила около 20 процентов от общего количества зарегистрированных избирателей в Электротехническом округе №20.
Итоги выборов закреплены в соответствующем постановлении Центральной избирательной комиссии Татарстана.
Накануне сообщалось, что Руслан Нигматулин лидировал на довыборах. Он набрал чуть больше 74% голосов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым