Явка на довыборах в Госсовет Татарстана составила около 20%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ЦИК Татарстана подвели итоги дополнительных выборов в Госсовет республики. Избиратели выбирали депутата по Электротехническому одномандатному избирательному округу № 20 в Набережных Челнах.

— Голосование прошло штатно, нарушений, влияющих на результаты дополнительных выборов депутата Госсовета Татарстана, зафиксировано не было. Что касается обращений избирателей, то в день проведения дополнительных выборов Центризбиркомом Татарстана была организована «горячая линия». По всем звонкам были даны исчерпывающие разъяснения. Все это позволяет нам сделать вывод, что дополнительные выборы 28 мая 2023 года в городе Набережные Челны прошли легитимно, — рассказал председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.



Наибольшее количество голосов было отдано за Руслана Нигматулина. Явка на довыборах в Госсовет республики составила около 20 процентов от общего количества зарегистрированных избирателей в Электротехническом округе №20.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Итоги выборов закреплены в соответствующем постановлении Центральной избирательной комиссии Татарстана.

Накануне сообщалось, что Руслан Нигматулин лидировал на довыборах. Он набрал чуть больше 74% голосов.

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Айрат Назипов