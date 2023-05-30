В ходе санитарного двухмесячника с территории Татарстана вывезено более 520 тысяч кубометров мусора

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Муниципальными образованиями Татарстана с начала санитарного двухмесячника вывезено более 520 тысяч кубометров отходов. Об этом сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов — главный государственный инспектор республики в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин.

По его словам, к очистке территорий в регионе было привлечено более 688 тысяч человек и 18,6 тысячи единиц специальной техники. Кроме того, силами граждан было посажено порядка 650 тысяч деревьев и кустарников.

Фото: tatarstan.ru

В ходе санитарного двухмесячника, который проходит на территории Татарстана с 1 апреля по 31 мая, природоохранными ведомствами было выявлено более 8 тысяч нарушений. Также за этот период с различных территорий Казани было вывезено 290 тысяч кубометров различного мусора.

Вычищены улицы на площади более 22 млн кв. метров, а также зеленые зоны вдоль дорог — 11 млн кв. метров. Силами добровольцев было убрано 580 тысяч дворовых территорий, 500 га парковых зон.



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Максим Кокунин