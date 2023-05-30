Новости общества

11:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ходе санитарного двухмесячника с территории Татарстана вывезено более 520 тысяч кубометров мусора

10:13, 30.05.2023
В ходе санитарного двухмесячника с территории Татарстана вывезено более 520 тысяч кубометров мусора
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Муниципальными образованиями Татарстана с начала санитарного двухмесячника вывезено более 520 тысяч кубометров отходов. Об этом сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов — главный государственный инспектор республики в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин.

По его словам, к очистке территорий в регионе было привлечено более 688 тысяч человек и 18,6 тысячи единиц специальной техники. Кроме того, силами граждан было посажено порядка 650 тысяч деревьев и кустарников.

Фото: tatarstan.ru

В ходе санитарного двухмесячника, который проходит на территории Татарстана с 1 апреля по 31 мая, природоохранными ведомствами было выявлено более 8 тысяч нарушений. Также за этот период с различных территорий Казани было вывезено 290 тысяч кубометров различного мусора.

Вычищены улицы на площади более 22 млн кв. метров, а также зеленые зоны вдоль дорог — 11 млн кв. метров. Силами добровольцев было убрано 580 тысяч дворовых территорий, 500 га парковых зон.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с председателем совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеславом Зубаревым
Официальные партнеры