«Зрелищный, атакующий, захватывающий хоккей»: Рустам Минниханов встретился с ХК «Ак Барс»
С игроками и тренерами хоккейного клуба «Ак Барс» встретился сегодня раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча состоялась в казанском Кремле и приурочена к итогам сезона 2022/2023 годов Континентальной хоккейной лиги. Рустам Минниханов поблагодарил команду за огромный труд, за достигнутые успехи и волю к победе. Он поздравил всех с серебряными наградами Континентальной хоккейной лиги и чемпионата России по хоккею сезона 2022/2023 годов.
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