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«Зрелищный, атакующий, захватывающий хоккей»: Рустам Минниханов встретился с ХК «Ак Барс»

12:53, 30.05.2023 2
«Зрелищный, атакующий, захватывающий хоккей»: Рустам Минниханов встретился с ХК «Ак Барс»
Фото: Максим Платонов

С игроками и тренерами хоккейного клуба «Ак Барс» встретился сегодня раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча состоялась в казанском Кремле и приурочена к итогам сезона 2022/2023 годов Континентальной хоккейной лиги. Рустам Минниханов поблагодарил команду за огромный труд, за достигнутые успехи и волю к победе. Он поздравил всех с серебряными наградами Континентальной хоккейной лиги и чемпионата России по хоккею сезона 2022/2023 годов.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим Платонов
Спорт Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:56
    так они ж не выиграли, чего чествовать
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  • Анонимно 14:56
    балует их Раис, они расслабляются
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