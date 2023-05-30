За последние пять лет в Татарстане предотвращен экологический ущерб на сумму в 58 млрд рублей

Благодаря природоохранным мероприятиям за последние пять лет в Татарстане предотвращен экологический ущерб на более чем 58 млрд рублей. Об этом в ходе подведения итогов санитарно-экологического двухмесячника сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

По его словам, за этот же промежуток времени были улучшены экологические условия проживания для 2,3 млн граждан.

Он также уточнил, что всего было проведено более 850 мероприятий, на которые было направлено порядка 52 млрд рублей. Из них 20 млрд пришлись на бюджетные средства, а 32 млрд — на внебюджетные.

Кроме того, Кузюров рассказал, что на протяжение всех этих 5 лет Татарстана является лидером Приволжского федерального округа по вкладу предприятий на природоохранные мероприятия. Так, в прошлом году размер их инвестиций достигал 6,85 млрд рублей.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, татарстанские экологи в 2022 году выявили более 3,7 тысячи несанкционированных свалок с отходами на территории республики. Об этом на итоговой коллегии регионального Министерства экологии и природных ресурсов рассказал глава ведомства Александр Шадриков. По его словам, 99% обнаруженных мест несанкционированного размещения отходов были ликвидированы. Министр отдельно отметил, что из общего числа нарушений 66 приходятся на зону ответственности регионального оператора. Средний размер вреда, причиненного почве, за одно нарушение составил 37 тысяч рублей.

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Максим Кокунин