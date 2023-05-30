В два дома в Москве попали беспилотники, пострадавших нет
Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, пострадавших нет, сообщает "РИА Новости" с ссылкой на представителя экстренных служб.
— Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет, — заявил собеседник агентства.
БПЛА также попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новомосковском административном округе, уточнил он, добавив, что произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию. Он подчеркнул, что все экстренные службы находятся на местах происшествий, а серьезно пострадавших в результате атаки БПЛА нет.
Позже он также сообщил, что «в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА». Мэр города отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.
Прокомментировал ситуацию и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:
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