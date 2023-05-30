ТАСС: суд на Украине постановил возбудить на Зеленского уголовное дело о госизмене

Суд на Украине постановил возбудить уголовное дело о государственной измене против президента страны Владимира Зеленского — он якобы назначал в штат Службы безопасности Украины (СБУ) сотрудников ФСБ России, сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос.



По его словам, до этого карманное Государственное бюро расследований Украины отказалось от расследования предательства президента при «назначении агентов ФСБ на ключевые должности СБУ»:

— Но мы через суд обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование, — приводит ТАСС его слова.

Лерос указал, что дело также возбудили против главы офиса президента Украины Андрея Ермака, заместителя главы офиса президента Романа Машовца, бывшего начальника СБУ Ивана Баканова и бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Руслана Демченко.

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Маргарита Головатенко