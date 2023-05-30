Владимир Путин: НАТО обманула Россию, обещая не расширяться на восток

Фото: кадр трансляции/RT

Территорией, которая называется Украиной, все последние годы руководили люди, связанные с Западом. Они встали на путь борьбы с Россией и создания на этой территории анти-России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с заявлением по поводу атак беспилотников в Москве.



— В период становления независимой Украины с самого начала, с первого шага Украина объявила себя нейтральным государством. В декларации о независимости так и прописано. Вместо этого постепенно-постепенно стали на другой путь — присоединения к НАТО. Организации, которая враждебна к России и [которая] создавалась исключительно для борьбы с Советским Союзом.

Он напомнил, что Украина объявляла о желании вступить в НАТО в 2008 году, когда не было признаков политической напряженности. Тогда же западные страны — члены альянса объявили, что двери в НАТО для Украины открыты.

— Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, так еще и до Украины добрались, — сказал Путин.

Он добавил, что после госпереворота в 2014 году «стали уничижать всех, кто так или иначе хотел выстроить нормальные взаимоотношения с Россией».

— Сейчас уже говорят в открытую, что обманывали только для того, чтобы накопить сил и развязать боевые действия в том числе и в отношении Крыма. Теперь, как известно, дошли до ударов беспилотников, — заключил глава государства.

Владимир Путин заявил, что городская система ПВО сработала штатно, однако еще есть над чем работать.



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Маргарита Головатенко