Дмитрий Песков: атака беспилотников на Москву является ответом Киева на удары по центру принятия решений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье является ответом киевского режима на эффективные удары российских войск по одному из центров принятия решений. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье, — сказал он.

Фото: скриншот видео

Сегодня утром беспилотники попали в два жилых дома в столице: один — на Профсоюзной улице, другой — на улице Атласова в Новой Москве. По предварительным данным, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА». Он отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

После падения двух беспилотников Следственный комитет России начал расследование. Прокуратуры Москвы и Московской области также взяли на контроль расследование обстоятельств атаки беспилотников. В Минобороны России указали, что Киевский режим провел террористическую атаку восемью БПЛА, все они были поражены.

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Максим Кокунин