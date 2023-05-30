Раис Татарстана утвердил положение об отделе Совбеза республики
В Татарстане утвердили положение об отделе обеспечения деятельности Совета Безопасности региона, положение утвердил раис республики Рустам Минниханов.
Цель создания отдела в документе обозначена обеспечением деятельности Совбеза Татарстана и других консультативных органов при раисе республики по вопросам общественной безопасности, правопорядка и профилактики терроризма.
Также отдел будет принимать участие в правовом, документационном обеспечении деятельности Совбеза, подготовке информационных и аналитических материалов по вопросам обеспечения защиты прав и свобод граждан.
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