Раис Татарстана утвердил положение об отделе Совбеза республики

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане утвердили положение об отделе обеспечения деятельности Совета Безопасности региона, положение утвердил раис республики Рустам Минниханов.



Цель создания отдела в документе обозначена обеспечением деятельности Совбеза Татарстана и других консультативных органов при раисе республики по вопросам общественной безопасности, правопорядка и профилактики терроризма.

Также отдел будет принимать участие в правовом, документационном обеспечении деятельности Совбеза, подготовке информационных и аналитических материалов по вопросам обеспечения защиты прав и свобод граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко