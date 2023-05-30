Владимир Путин: «Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать»

Фото: скриншот прямой трансляции

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой о сегодняшней атаке украинских беспилотников на Москву и Московскую область, заявил, что столичная система ПВО сработала штатно. Однако, как отметил глава государства, его больше беспокоят попытки киевского режима вызвать ответную реакцию. «Реальное время» приводит полную стенограмму выступления российского лидера.

«После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной»

— Утром произошла атака беспилотников на Москву и Московскую область. Можете дать оценку тому, что произошло и какие меры необходимо принять, чтобы этого больше не повторилось, и как нам на это реагировать?

— Знаете, началось все давно. Я буквально с центра поля два шага сделаю только — придется повторить.

После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной — это само собой разумеется, но, видимо, те, кто занимался этим, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности исторической, культурной, языковой и так далее. Но всё пошло по другому пути, к сожалению, что тоже следовало бы и ожидать.

В основном ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, которые, руководимые с Запада, встали на путь борьбы не просто с Россией, а создания на этой территории «анти-России».

Они вынуждены были считаться с людьми, которые жили на юго-востоке Украины, — это избиратели, большое количество избирателей, они вынуждены были считаться. Напомню также, что в период становления независимой Украины с самого начала, с первого шага Украина объявила себя нейтральном государством — в Декларации о независимости так и прописано.

«Совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех»

Вместо этого постепенно, постепенно встали на другой путь — присоединения к НАТО, организации, которая враждебна к России и создавалась исключительно для борьбы с Советским Союзом, Россией.

А в 2008 году без всяких внешних признаков, какой-то военно-политической напряженности объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО, а западные страны — страны альянса — в Бухаресте, по-моему, на саммите объявили о том, что для Украины двери в НАТО открыты. Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, — здесь еще и до Украины добрались. Ну ладно.

В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией. И кроме этого начали войну на Донбассе, боевые действия. Потом всех обманули, чтобы усыпить бдительность, заявив о том, что хотят решить вопрос мирными средствами.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

«Система ПВО Москвы сработала штатно, но есть еще над чем работать»



Сейчас уже говорят в открытую, что обманывали только для того, чтобы накопить сил и развязать боевые действия в том числе и в отношении Крыма. Теперь, как известно, дошли до ударов беспилотников.

Российские Вооруженные силы, которые вынуждены были ответить, — Россия была вынуждена ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе, мы все вынуждены были ответить началом специальной военной операции, — наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами, либо ГСМ, используемым для ведения боевых действий.

Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесён удар два-три дня назад.

В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь — путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности.

Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии, и просто не сопоставима территория самой нашей авиабазы Хмеймим и Москвы — огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать.

Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано — они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать.

Но граждане Украины, которые, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны и просто понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то «грязные» устройства подобного рода, связанные с атомной промышленностью. Мы уже об этом говорили неоднократно — мы знаем, что у них на уме.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Понятно, что, что бы мы ни говорили, всегда будут искать виноватых именно в России, но это не так: не мы развязали эту войну, повторю, в 2014 году — киевский режим развязал войну на Донбассе — и не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы.

И лишнее подтверждение тому — это атака на мирные объекты в Москве. Но повторяю ещё раз: система ПВО у нас в столице сработала штатно. Есть над чем работать, повторю ещё раз, и мы знаем, что надо делать.

Следком возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА в Москве

Сегодня утром беспилотники попали в два жилых дома в столице: один — на Профсоюзной улице, другой — на улице Атласова в Новой Москве. По предварительным данным, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА». Он отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

После падения двух беспилотников Следственный комитет России начал расследование. Прокуратуры Москвы и Московской области также взяли на контроль расследование обстоятельств атаки беспилотников.

Уже в середине дня Главное следственное управление СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).



В Минобороны России указали, что Киевский режим провел террористическую атаку восемью БПЛА, все они были поражены. Вместе с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье является ответом киевского режима на эффективные удары российских войск по одному из центров принятия решений.

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Максим Кокунин