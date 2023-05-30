Минобороны: Москву атаковали восемь беспилотников, все они поражены

Киевский режим провел террористическую атаку восемью беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.



Для атаки использовали БПЛА самолетного типа, все они были поражены. Три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы — они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Другие пять аппаратов сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Беспилотники попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве. По предварительным данным, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА». Он отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

После падения двух беспилотников в Москве Следственный комитет России начал расследование.



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Маргарита Головатенко