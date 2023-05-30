Генпрокуратура поручила взять на контроль расследование атаки БПЛА в Москве

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратуры Москвы и Московской области взяли на контроль расследование обстоятельств атаки беспилотников в столичном регионе, такое поручение дал Генеральный прокурор России Игорь Краснов.



По поручению Краснова прокуроры на месте координируют работу правоохранительных органов и специальных служб.

Беспилотники попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве. По предварительным данным, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА». Он отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

После падения двух беспилотников в Москве Следственный комитет России начал расследование. В Минобороны России указали, что Киевский режим провел террористическую атаку восемью беспилотниками, все они были поражены.



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Маргарита Головатенко