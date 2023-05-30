ЦБ обязал банки формировать допрезервы по ипотеке с экстремально низкой ставкой

Банк России обязал кредитные организации формировать дополнительные резервы по ипотечным кредитам с экстремально низкой ставкой, выданным после 15 марта.



Мера вступает в силу с 30 мая. Рассчитывается, что это позволит снизить доли таких кредитов.

Резервирование по ипотечным кредитам увеличили: на 30% в случае стоимости кредита ниже рыночной процентной ставки более чем на 0,2 и на 50% в случае, если полная стоимость кредита ниже рыночной ставки более чем на 0,5.

Рыночным уровнем ставки будет считаться доходность десятилетних облигаций федерального займа, усредненная за три календарных месяца, предшествующих выдаче. Если кредит выдается по госпрограммам, то за вычетом размера возмещения.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На прошлой неделе Банк России опроверг сообщение об установке требований к первоначальному взносу по ипотеке. ЦБ указал, что такие требования устанавливают сами банки.

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Маргарита Головатенко