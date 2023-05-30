Следком возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА в Москве

Главное следственное управление СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки беспилотников в Москве, сообщили в пресс-службе СКР.

К расследованию привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК России, а еще экспертов СЭЦ ведомства.

Сегодня утром беспилотники попали в два жилых дома в столице: один — на Профсоюзной улице, другой — на улице Атласова в Новой Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА». Он отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

После падения двух беспилотников Следственный комитет России начал расследование. Прокуратуры Москвы и Московской области также взяли на контроль расследование обстоятельств атаки беспилотников. В Минобороны России указали, что Киевский режим провел террористическую атаку восемью БПЛА, все они были поражены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье является ответом киевского режима на эффективные удары российских войск по одному из центров принятия решений.

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Маргарита Головатенко