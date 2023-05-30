Президент России заявил, что система ПВО Москвы сработала штатно, но есть еще над чем работать

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос директора АСИ Светланы Чупшевой о сегодняшней атаке беспилотников на Москву, заявил, что городская система ПВО сработала штатно, однако еще есть над чем работать.



Глава государства отметил, что российские Вооруженные силы наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и исключительно по объектам военной инфраструктуры. По его словам, к числу таких объектов относятся и центры принятия решений, в том числе и штаб военной разведки, по которому «был нанесен удар два или три дня назад».

— В ответ на это киевский режим выбрал другой путь. Путь попыток запугивания российских граждан и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии. Хотя и не сопоставима территория авиабазы и Москвы — огромного европейского мегаполиса, но в целом понятно, что делать для уплотнения системы ПВО, — сказал он.



Сегодня утром беспилотники попали в два жилых дома в столице: один — на Профсоюзной улице, другой — на улице Атласова в Новой Москве. По предварительным данным, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА». Он отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

После падения двух беспилотников Следственный комитет России начал расследование. Прокуратуры Москвы и Московской области также взяли на контроль расследование обстоятельств атаки беспилотников.

Главное следственное управление СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).



В Минобороны России указали, что Киевский режим провел террористическую атаку восемью БПЛА, все они были поражены. Вместе с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье является ответом киевского режима на эффективные удары российских войск по одному из центров принятия решений.



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Максим Кокунин