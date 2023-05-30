Министр обороны России: ВСУ потеряли за май более 16 тысяч военных

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания военного ведомства заявил, что ВСУ за май потеряли более 16 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, в мае также были уничтожены 16 украинских самолетов, пять вертолетов, более 400 танков и других бронемашин, 196 снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 ракет Storm Shadow.

Вместе с этим Шойгу отметил, что российские военнослужащие в рамках специальной военной операции действуют самоотверженно и проявляют массовый героизм, стойкость и мужество. Он рассказал, что по решению президента России Владимира Путина 155-я бригада морской пехоты была награждена орденом Жукова. Вместе с этим почетные наименования «гвардейские» присвоены 291-й артиллерийской бригаде, 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому полку и 50-му самоходному артиллерийскому полку.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле министр обороны сообщал, что за второй месяц весны ВСУ потеряли более 15 тысяч военных. По его словам, за этот же период российские военные уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.

Вместе с этим министр подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжают «ликвидировать вооружение, поставляемое украинским войскам Западом».

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Максим Кокунин