Миндортранс Татарстана прокомментировал сообщения о возможном платном проезде по Вознесенскому тракту в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Миндортрансе Татарстана прокомментировали информацию о возможной организации платной езды по строящемуся в Казани Вознесенскому тракту.



— В настоящее время окончательное решение о том, будет создаваться концессионное соглашение о создании и эксплуатации автомобильной дороги или не будет, еще не принято, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Из этого следует, что вопрос о порядке проезда жителей и о возможных тарифах остается открытым.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале мая в Комитете внешнего благоустройства города рассказали, что все работы, проводимые в рамках строительства Вознесенского тракта, включая Аметьевскую магистраль, завершат и откроют в ноябре. Если будет возможность открыть дорогу раньше, то это сделают по завершении всех необходимых работ.



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Маргарита Головатенко