В казанском жилом массиве Большие Клыки появится первое пожарное депо

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в одном из жилых массивов Советского района Казани появится новое пожарное депо. Речь идет о Больших Клыках, где для этих нужд уже выделен специальный земельный участок площадью чуть более 10 тысяч кв. метров. Данный объект станет первым опорным пунктом пожаротушения в этом месте, рассказали изданию в ГУ МЧС России по Татарстану. Сейчас же все близлежащие пожарные части находятся в 6 километрах, что существенно увеличивает время реагирования и как следствие масштаб разрушений. Подробнее — в материале «Реального времени».

Пункт пожарной охраны может стать подтолкнуть к строительству сквера

В этом месяце на территории жилого массива Большие Клыки проводились общественные обсуждения по проекту постановления исполкома Казани «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Умырзая — обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)».

Согласно документу, городские власти хотят предоставить Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана разрешение на использование участка с кадастровым номером 16:16:120602:9628. Уточняется, что площадь данной территории составляет 10 375 кв. метров, а расположена она в рекреационной зоне (Р2).

Как сказано в ст. 54, главы 10-й Градостроительного регламента, территориальная зона Р-2 предназначена для массового отдыха местного и приезжающего населения, проведения массовых культурно-спортивных мероприятий, а также пикников и обустройства палаточных городков. Однако, несмотря на то, что 50% площади такой зоны должны занимать природные ландшафты, на ней могут быть построены объекты, обеспечивающие ее безопасность — пункты медицинской помощи, пожарной безопасности и охраны правопорядка.

На сегодняшний день данный участок является незастроенной обочиной, которую покрывают кустарники. Возле нее строится жилой комплекс «Весна-2» и уже имеется остановка общественного транспорта. Возможно с появлением пожарного депо данный участок будет благоустроен и на нем разобьют сквер или парк.

Ближайшая пожарная часть в 6-10 километрах

Как рассказали «Реальному времени» в ГУ МЧС России по Татарстану, необходимость строительства пункта пожаротушения на два машиноместа обусловлена отсутствием пожарных частей как на территории жилого массива, так и возле него. На сегодняшний день эту часть района контролируют пожарные части №6, 7 и 10. Однако их расположение является далеко не самым удобным.

Так, например, ПСЧ №6 находится по адресу: ул. Красной Позиции, 3Б. Улицу Умырзая, где и планируется построить новое депо, отделяют от этого места более 6 километров.

ПСЧ №7 и вовсе расположена на улице Кул Гали, 4 — в 7-ми километрах от жилого массива.

Самой дальней является ПСЧ №10, расположенная на Оренбургском тракте почти в 10 километрах от микрорайона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2018 году в Больших Клыках произошел крупный пожар — горела частная баня. Тогда огонь перекинулся на ближайшие жилые дома, однако пожарным удалось успеть ликвидировать его до серьезных разрушений. Уже в 2022 году, по соседству, в Малых Клыках загорелся ресторанный комплекс «Михайловская усадьба». Сперва сообщалось о площади пожара в 50 кв. метров, затем — об 1 200 кв. метрах. К тушению пожара сначала привлекли четыре единицы техники и 20 человек, позднее сообщили о 59 людях и 20 единицах техники, в том числе от МЧС — 38 человек и 12 единиц техники.

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Максим Кокунин