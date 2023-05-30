В Евросоюзе предложили отказаться от красных линий в поставках оружия Украине

Обозначение красных линий в поставках вооружений Украине странами Евросоюза было ошибочным. Такое мнение на сессии форума по безопасности Globsec выразила евродепутат от Франции Натали Луазо.

— В чем мы были неправы — это в проведении красных линий, которые не должны быть таковыми. Мы делали различие между оборонительными и наступательными вооружениями, тяжелыми и легкими вооружениями. Но когда вас атакуют, все вооружения — оборонительные. Как мы могли этого не понимать? — передает ее высказывания «РИА Новости».

Она отметила, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила €16 млрд.

Фото: commons.wikimedia.org

— Мы должны увеличить нашу поддержку прямо сейчас. Мы медлили с поставками истребителей. Это также было красной линией, но более таковой не является, — заявила она.

Общая поддержка Украине со стороны стран — членов НАТО превысила €150 миллиардов евро, заявил генсек Йенс Столтенберг в Киеве месяц назад. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, — законная цель для России.



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Айрат Назипов