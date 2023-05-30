Реорганизация улицы Ершова, велодорожка: новые подробности обустройства входной группы парка Горького в Казани

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

В рамках реконструкции входной группы парка Горького в Казани, которая будет стоить около 80 миллионов рублей, планируют реорганизовать движение на улице Николая Ершова. Об этом стало известно из доработанного проекта благоустройства, который есть в распоряжении «Реального времени». Работы планируется завершить к концу августа — началу сентября, сообщили изданию в фонде «Институт развития городов РТ».

Работы планируют завершить к концу августа — началу сентября

Об обновлении входной группы парка «Реальному времени» стало известно еще в январе. Переустройство охватит территорию от автомобильной парковки перед ТРЦ «Корстон» и автобусной остановки с подземным переходом до мемориальной зоны с памятником Неизвестному Солдату.



Теперь же работы, которые будут проведены на этой территории, должны полностью ликвидировать некорректные пешеходные маршруты, а также по-новому организовать пространство каждого из объектов. Среди других проблем:

бесполезное и нефункционирующее пространство;

большая площадь твердой поверхности, нагрев и продувание ветром;

отсутствие зеленых насаждений для защиты от пыли и шума;

отсутствие торжественного облика мемориального комплекса;

закрыт визуальный обзор с ул. Николая Ершова;

нет свободного проезда для МГН и велосипедистов.

Стоимость работ по программе развития общественных пространств составит около 80 миллионов рублей, сообщила в феврале директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

— Странно, что они все еще остались в таком пространстве, потому что они очень приземленные, простые, бытовые. Это достаточно неудобные пешеходные переходы. Это широкий парковочный карман для автобусов, которые сначала со сложностями заезжают, потом со сложностями выезжают. Это немного устаревшие подземные пешеходные переходы. Это и странная логистика, когда ты попадаешь в это пространство и понимаешь, что у тебя там где-то вдалеке вроде парк, вроде бы «Трудовые резервы», здесь стоит гигантский прекрасный «Корстон». И человек, особенно в летнее время, ходит по достаточно жаркой территории, в которой нет ни озеленения, ни навесов, ни пространства, в котором можно было бы просто сесть. И все эти задачи мы будем закрывать в этом году, — сообщила Зиннатуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Реконструкция стартовала в апреле вместе с перекрытием площади перед памятником. На данный момент там продолжают проводить демонтаж старого покрытия, а также идет разбивка по территориям. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе фонда «Институт развития городов РТ», работы планируют завершить к концу августа — началу сентября.

В планах — реорганизация движения на улице Ершова

Входная группа занимает чуть больше 1,2 гектара — это примерно 4% от общей площади парка в 30 гектаров. «Реальное время» уже писало, что в рамках реконструкции реорганизуют пешеходные потоки, устроят парадное окружение для мемориального комплекса и создадут новый остановочный павильон с теплым помещением, скамейками и лестницами подземного перехода.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Согласно доработанному эскизному проекту, который есть в распоряжении издания, около парка планируют создать велодорожку длиной 950 метров, которая будет соединена с существующим веломаршрутом. Для этого предлагается реорганизовать улицу Ершова, в рамках которой число автомобильных полос могут сократить, а на освободившемся месте на стороне «Корстона» появится дорожка для велосипедов.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ» / коллаж realnoevremya.ru

Также может быть реорганизован въезд на парковку ГТРК «Корстон». Речь и о перемещении пешеходных переходов и продлении тротуара слева.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ» / коллаж realnoevremya.ru

Многоуровневые скамейки, арт-объекты в виде зайцев — чем обставят входную группу парка Горького

Что касается мемориального комплекса, то вместо брусчатки вокруг него появится зеленая зона. Там планируется высадить липу мелколистную «Гринспойер», белый тополь «Ракет», кустарники ирги Ламарка, дёрен, японскую и березолистную спирею, цветники, пузыреплодник «Тильден парк», татарский клен, рябину, сирень, а также розы «Ред Дрифт» вблизи памятника — и это все помимо газона.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Схема покрытий выглядит следующим образом. Большую часть составит газон и дороги из брусчатки, а в зоне мемориала положат гранит.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Из малых архитектурных форм планируют разместить несколько типов скамеек, в том числе многоуровневую, информационные стенды, велопарковки, урны, солнцезащитные зонты и т. д.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Планируется установить и несколько типов фонарей, в том числе зимние арт-объекты в виде зайцев.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Дарья Пинегина