Минобороны сообщило об ударах по центральным пунктам принятия решений на Украине

Российские войска в течение суток нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.



По информации ведомства, в этих пунктах под руководством специалистов спецслужб стран Запада планировались теракты на территории России. Все назначенные объекты поражены.

Главное следственное управление СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после сегодняшней атаки беспилотников в Москве. Утром беспилотники попали в два жилых дома в столице. После падения двух беспилотников Следственный комитет России начал расследование. Прокуратуры Москвы и Московской области также взяли на контроль расследование обстоятельств атаки беспилотников. В Минобороны России указали, что Киевский режим провел террористическую атаку восемью БПЛА, все они были поражены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье — ответ киевского режима на эффективные удары российских войск по одному из центров принятия решений.

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Маргарита Головатенко