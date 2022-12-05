Итоги дня: Путин проехался по Крымскому мосту, форум ЮНЕСКО в Казани, атака российских аэродромов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 5 декабря:
- Президент России Владимир Путин лично осмотрел Крымский мост, где осенью был совершен теракт. Он проехал на автомобиле по его восстановленной части, движение по которой открылось сегодня утром. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сообщил, что восстановление левой стороны Крымского моста завершат в конце марта.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл международный форум к 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, который проходит в эти дни в Казани. Он подчеркнул, что республика сохраняет приверженность принципам и идеалам ЮНЕСКО и готова продолжить сотрудничество с его консультативными органами. Поприветствовал участников форума и первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, который является послом доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу.
- Владимир Путин подписал закон о запрете митингов в зданиях государственных органов, вузах, школах, больницах и возле них, а также в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви, и у объектов жизнеобеспечения. Документ предусматривает, что каждый регион может дополнительно установить список мест, запрещенных для проведения митингов.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не будет признавать никаких потолков цен на энергоресурсы. Москва готовит ответные меры на эти ограничения. Песков обратил внимание, что решение западных государств приведет к дестабилизации мировых энергетических рынков.
- Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Он будет «разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные».
- Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Штраф за подобные нарушения с учетом распространения пропаганды средствами СМИ или интернета составит 400 тысяч рублей для обычных граждан и до 5 млн рублей для юридических лиц. Иностранцев могут оштрафовать на 400 тысяч рублей, а также арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
- В ближайшее время перед Ново-Савиновским судом Казани предстанет 28-летний Максим Сидоров, полностью признавшийся в обмане приятеля — хоккеиста «Ак Барса» Артура Бровкина. Прокуратура Татарстана утвердила фигуранту обвинение в особо крупном мошенничестве.
- Генеральным директором Центра информационных технологий Татарстана назначен Альберт Халяпов. Он работает в учреждении с 2020 года.
- «МегаФон» продал миноритарную долю в «Связном», который находится в предбанкротном состоянии, сообщил гендиректор компании Хачатур Помбухчан. Он отметил, что «решение с работой и с эффективностью самого «Связного» никак не связано». При этом Помбухчан не назвал покупателя, но отметил, что доволен сделкой.
- В минувшее воскресенье в Казани зафиксировали давление в 779,9 мм ртутного столба. Это значение стало рекордным для 4 декабря за последние 56 лет. В последний раз такие аномалии регистрировались в 1966 году.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете России на 2023—2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2% до 0,7% ВВП. Согласно базовому варианту прогноза, отечественная экономика перейдет к восстановительному росту в начале 2023 года. Глава государства сегодня также подписал закон, устанавливающий в России прожиточный минимум в следующем году на уровне 14 375 рублей.
- Предприниматель Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Он просит проверить YouTube и рассмотреть возможность признать работу Google LLC, которая владеет платформой нежелательной на территории страны.
- Вахитовский райсуд Казани сегодня вынес обвинительный приговор по делу о получении взятки в 5 млн рублей и аферах на такую же сумму подполковнику полиции в отставке, бывшему начальнику отдела УЭБ и ПК МВД Татарстана Рустему Нариманову. Он получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 36 млн рублей.
- Строительство башни «Тюбетей Tower» в Тетюшском районе Татарстана планируется завершить к середине 2023 года. Вокруг нее появятся visit-центры, кафе, площадка для автокараванеров, тропиночно-прогулочная сеть, амфитеатр и различные малые архитектурные формы. Благоустройство территории завершат до конца года.
- В Казани с завтрашнего дня изменится схема движения по улице Юлиуса Фучика. Так, с 6 декабря будет организовано движение по дороге-дублеру в районе дома №131 по улице Юлиуса Фучика, в направлении при движении от улицы Ломжинской в сторону улицы Чишмяле. С 7 декабря будет организовано движение по дороге-дублеру в районе дома №1 по улице Чингиза Айтматова, в направлении при движении от улицы Чишмяле в сторону улицы Ноксинский Спуск. Остановка общественного транспорта в направлении движения от улицы Ломжинской в сторону улицы Чишмяле будет перенесена на 100 метров.
- В Финляндии внесли законопроект о вступлении в НАТО. Глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что власти не напрашиваются на размещение ядерного оружия на территории страны — «мы его не просим, и никто нам его не предлагает», заявил он.
- Представители стран ЕС и Еврокомиссия обсудили возможность ввести девятый пакет санкций против России. Они хотят ввести рестрикции в отношении сферы технологий, финансов и медиа. В санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.
- Оксфордский словарь английского языка выбрал слово года путем общественного голосования. Им стало выражение «режим гоблина». Оно означает «поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям».
Ключевые события 286-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минобороны России заявило, что киевский режим, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации, попытался нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области. Средства противовоздушной обороны перехватили их.
- Из-за падения и взрыва обломков реактивных беспилотников ВСУ на российских аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов, добавили в Минобороны. Трое военнослужащих технического состава погибли, еще четверых госпитализировали с ранениями.
- Вслед за этим ВС России высокоточным оружием воздушного и морского базирования нанесли по системе военного управления и связанным с нею объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. Поражены 17 объектов.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе Табаевки Харьковской области. На Красно-Лиманском направлении сорвана попытка атаки со стороны двух ротных украинских тактических групп. У Райгородка (ЛНР) уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.
- На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать в направлении Никольского (ДНР). Их отбросили на исходные позиции.
- У Парасковиевки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. У Каменского в Запорожской области ликвидирован склад боеприпасов ВСУ.
- Истребительной авиацией ВКС России у Юрьевки в воздухе сбит украинский самолет Су-25, а в районе Зверево (ДНР) — МиГ-29. Средствами противовоздушной обороны сбиты два вертолета Ми-8 ВСУ. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в ДНР.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Илина ХакимоваОбществоВластьПроисшествияБизнесКультураЭкономикаПромышленностьОПК Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым