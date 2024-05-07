В Казани за сутки произошло более 150 ДТП

По данным Госавтоинспекции по г. Казани, 6 мая поступило 150 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших.

Также были проведены проверки водителей. В результате проверок было выявлено 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 водителя без прав на управление транспортным средством.

Кроме того, в отдел полиции были доставлены 4 гражданина по подозрению в совершении преступления.

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Олег Исаков