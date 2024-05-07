Прокуратура Татарстана взяла на контроль ход строительства жилого комплекса «Авалон сити»

Заместитель прокурора Республики Татарстан Юлия Наумова встретилась с инициативной группой дольщиков строящегося жилого комплекса «Авалон-сити» в Казани. Во встрече также приняли участие представители республиканских и городских властей, которые отвечают за строительство и надзор за ним.

Строительство «Авалон сити» было взято на контроль прокуратурой в конце 2022 года. Застройщик отставал от ориентировочных сроков строительства, а квартиры дольщикам передавались несвоевременно.

В ходе встречи застройщик представил информацию о ходе работ, были заслушаны доклады заинтересованных ведомств, даны ответы на вопросы дольщиков, проведена разъяснительная работа.

Застройщик должен устранить замечания инспекции Госстройнадзора, завершить благоустройство территории и получить заключение о соответствии объекта. Вопрос ввода объекта в эксплуатацию находится на контроле прокуратуры Республики Татарстан.

Напомним, 2 февраля заместитель прокурора Татарстана Юлия Наумова провела проверку строительства жилого комплекса «Авалон сити» в Казани. В мероприятии приняли участие дольщики объекта. Этот объект был взят на контроль надзорным ведомством в конце 2022-го в связи с риском нарушения прав дольщиков, уточнили «Реальному времени» в прокуратуре.

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Разиль Самигуллин