Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации

Президент России Владимир Путин официально вступил в должность на новый срок. В Большом Кремлевском дворце Владимир Путин произнес присягу президента и вступил в новый срок.



— Безопасность народов России для меня превыше всего. Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений. В сложном мире мы должны быть самодостаточными и конкурентноспособными. Наша государственная и политическая система должна быть устойчивой к любым угрозам, — отметил Владимир Путин.

После присяги Владимир Путин выступил с речью, в которой поблагодарил граждан России, после чего заверил, что интересы и безопасность народа будут для него превыше всего. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».