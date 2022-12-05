Оксфордский словарь назвал словом года выражение «режим гоблина»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оксфордский словарь английского языка выбрал слово года путем общественного голосования. Им стало выражение на сленге «режим гоблина», говорится в сообщении на сайте университета.

Понятие goblin mode («режим гоблина») — это сленговый термин. Согласно Оксфордскому словарю, данное словосочетание определяется как «поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям».

Уточняется, что впервые данное выражение было использовано в 2009 году в социальной сети Twitter, а широкое употребление получило лишь в феврале 2022 года. Термин используется, чтобы описать настроение тех людей, которые отказываются возвращаться к «нормальной жизни» после эпидемии и протестуют в Сети против «недостижимых эстетических стандартов».

В качестве слова 2022 года американский словарь Merriam-Webster выбрал «газлайтинг».

Газлайтинг (gaslighting) — психологические манипуляции, при которых подвергаемый им человек начинает сомневаться в адекватности собственного восприятия реальности.



Также в ноябре филолог, заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Анатолий Баранов заявил, что словом года в России, скорее всего, станет «спецоперация».

По версии британского словаря английского языка Collins English Dictionary, главным словом 2022 года станет термин permacrisis.

Слово permacrisis образовано от двух слов: permanent и crisis (перманентный кризис). Согласно словарю, этот термин означает «продолжительный период нестабильности и небезопасности».



Напомним, американский словарь Merriam-Webster избрал понятие «вакцина» (vaccine) словом 2021 года. Отмечалось, что количество запросов по этому слову увеличилось на 601% с начала 2020 года.

Вместе с этим, согласно исследованию Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, словом 2021 года в России является «спутник».

Популярность слова «спутник» ученые объяснили тем, что оно «прочно связано с названием российской вакцины», а в этом году жители России активно обсуждают вакцинацию от COVID-19 и признание «Спутника V» за границей.

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Максим Кокунин