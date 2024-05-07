Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия и Абхазия заключили соглашение, которое должно помочь избежать двойного налогообложения доходов. Документ устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%.

Ставка налога на процентные доходы предусмотрена в размере 0%, что позволит не облагать налогом в государстве-источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства. Налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства.

Кроме того, соглашение предусматривает освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев. В течение этого периода деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. На протяжении льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства. До конца текущего года должна состояться ратификация протокола.

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Разиль Самигуллин