В мае изменится расписание семи пригородных поездов
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (Миндортранс РТ) сообщает об изменении расписания семи пригородных поездов в мае.
С 11 мая по техническим причинам изменится расписание следующих пригородных поездов:
- №6469 Арск — Албаба до станции Ходяшево будет следовать действующим расписанием. Далее изменения по всем остановочным пунктам. Прибытие в Албабу в 09.18 (на 5 минут позже).
- №6364 Ижевск — Воткинск отправится со станции Ижевск в 17.15 (на 1 час позже). Далее изменения по всем остановочным пунктам. Прибытие в Воткинск в 18.59 (на 1 час позже).
- №6363 Воткинск — Ижевск отправится со станции Воткинск в 19.40 (на 56 минут позже). Далее изменения по всем остановочным пунктам. Прибытие в Ижевск в 21.22 (на 56 минут позже).
- №6379/6380 Ижевск — Сайгатка отправится со станции Ижевск в 15.05 (на 13 минут позже). Далее изменения по всем остановочным пунктам. Прибытие в Сайгатку в 20.24 (на 15 минут позже).
Расписание пригородных поездов также изменится 12 мая:
- №6364 Ижевск — Воткинск отправится со станции Ижевск в 16.09 (на 6 минут раньше) и до станции Вожой будет следовать измененным расписанием. От станции Вожой поезд будет следовать действующим расписанием;
- №6749/6750 Ижевск — Нижнекамск до станции Ижбобья поезд будет следовать действующим расписанием, далее изменения по всем остановочным пунктам до станции Круглое Поле. От станции Круглое Поле поезд будет следовать действующим расписанием;
- №6757/6758 Нижнекамск — Ижевск отправится со станции Нижнекамск в 16.36 и до станции Терси будет следовать измененным расписанием. От станции Терси поезд будет следовать действующим расписанием.
Напомним, в Казани в праздничные дни, посвященные Дню Победы, будут внесены изменения в работу общественного транспорта. 9 и 10 мая общественный транспорт будет работать по графикам выходного дня. Наземный транспорт 9 мая будет работать до 23.30. В этот же день с 20.00 метрополитен перейдет на усиленный режим работы.
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