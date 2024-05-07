Почти 3 тысячи жителей Татарстана приобрели коляски и протезы по электронным сертификатам в этом году

За текущий год почти 3 тысячи татарстанцев получили технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия по электронным сертификатам, выданным Социальным фондом России. На эти цели было направлено более 233 млн рублей.

С помощью электронного сертификата можно приобрести более 300 видов технических средств реабилитации, включая кресла-коляски, протезы, ортезы, абсорбирующее белье и другие. Каталог специализированных средств доступен по ссылке.

В отличие от обеспечения по государственному контракту, которое занимает до трех месяцев, получить необходимые изделия по электронному сертификату можно в течение восьми дней.

Оформить электронный сертификат могут люди с инвалидностью, граждане, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание. Для этого необходимо иметь карту платежной системы «Мир» любого банка. Оформить сертификат можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Социального фонда.

Особенность этого года — возможность получения электронного сертификата демобилизованными участниками специальной военной операции без подачи заявления. Сотрудники Социального фонда оформят его проактивно.

Ранее в Татарстане ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей к 79-й годовщине Победы. Выплату произвело Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан.

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Разиль Самигуллин