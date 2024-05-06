К саммиту БРИКС в Казани благоустроят 29 участков дорог и улиц

В Казани продолжается масштабное благоустройство города перед международными событиями. На улицах Карла Маркса и Булаке, а также на проспекте Победы кипит работа: приводят в порядок дороги и тротуары. Планируется отремонтировать 29 участков улиц к предстоящим играм и саммиту стран БРИКС. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этом году на дорожные работы в Казани выделено более 16 миллиардов рублей. Ремонт затронет около 40 участков, в том числе Вознесенский тракт и Горьковское шоссе. На этих крупных дорожных артериях города проводятся масштабные изменения, которые позволят улучшить транспортную ситуацию на выездах из Казани. Обе трассы планируется сдать к концу года. Стоит отметить, что половина моста «Миллениум» по-прежнему закрыта для проезда. Здесь впервые за 20 лет проходит полная замена покрытия.

Помимо этого, на мосту отремонтируют гидроизоляцию, установят подсветку, частично обновят пролеты и опоры. Также запланировано восстановление 70 самых аварийных участков дорог. Там установят необходимые дорожные знаки, фонари, ограждения и нанесут разметку. Таким образом, Казань достигнет целевого показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Благоустройство города не обойдет стороной и дворовые территории. В рамках республиканской программы планируется привести в порядок территории 454 домов. Также будут проложены новые дороги к восьми садовым товариществам.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».