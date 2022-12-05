В Казани зафиксировали самое высокое атмосферное давление как минимум за последние 56 лет

Фото: realnoevremya.ru/Никита Коновальцев

«На целых 7 миллиметров. Это очень круто»

4 декабря в Казани зафиксировали давление в 779,9 мм ртутного столба. Как выяснило «Реальное время», это значение стало рекордным для 4 декабря за последние 56 лет. В последний раз такие аномалии регистрировались в 1966 году.

Примечательно, что предыдущий рекорд зафиксировали в 2020 году, когда давление достигло 772,9 мм ртутного столба.

— Таким образом, у нас такое солидное перекрытие предыдущего рекорда. На целых 7 миллиметров. Это очень круто, — отметил в беседе с нашим изданием доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Фото: realnoevremya.ru

Однако, по словам эксперта, нужно учесть разницу в методиках наблюдений:

— Дело в том, что до 1966 года методика наблюдений отличалась от нынешней. Поэтому как минимум с 1966 года вчера было максимальное давление.



Пожилые люди в группе риска

Резкие перепады атмосферного давления больше всего сказывается на людях, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям, в том числе на пожилых гражданах, старше 60 лет. Об этом «Реальному времени» рассказал врач, заведующий приемно-диагностическим отделением горбольницы №7 Казани Рагим Насибов.

— Пациенты, склонные к сердечно-сосудистым заболеваниям, пожилые люди 60+ находятся в определенной группе риска. Если они не проходили ту же самую диспансеризацию, не выявляли каких-то скрытых заболеваний, у них есть риск возникновения резких головных болей, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, головные боли связаны с повышением нагрузки на сердечно-сосудистую систему в таких погодных условиях. При появлении симптомов необходимо обратиться к кардиологу, напомнил Насибов.

Несмотря на аномально высокое атмосферное давление, специалист не отметил всплеска обращений пациентов в отделение кардиологии. Однако большой наплыв зафиксировался на прошлой недели — в травматологию. Причиной стал гололед.



Аномалии в Татарстане этой зимой

Не только повышенным атмосферным давлением отличилась погода в Татарстане этой зимой. В ночь со 2 на 3 декабря в Казани температура воздуха достигала -22 градусов. При этом среднесуточная норма для начала текущего месяца составляет -7 градусов.



Такие экстренные температуры фиксируются впервые за 12 лет. В начале декабря 2010 года средняя температура воздуха составляла -23 градуса.

Фото: realnoevremya.ru

До 2010-го подобные температурные антирекорды фиксировались в 2002 году, когда температура опускалась ниже нормы на 10—12 градусов. Из этого можно сделать вывод, что такие аномалии повторяются примерно раз в 10 лет.

Кроме того, 23 ноября из-за погодных условий под отключение электричества попали 37 населенных пунктов, 1 653 частных жилых дома с населением 3 979 человек, пять школ. К ликвидации последствий были привлечены 12 бригад сетевой компании, 12 единиц техники и 38 человек.

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Елизавета Пуншева