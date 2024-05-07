Правительство России выделило более 3,7 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в новых регионах

Предпринимателям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской областей будет оказана федеральная поддержка. Выделенные средства будут направлены на развитие центров «Мой бизнес», где самозанятые и предприниматели смогут получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности по принципу «одного окна».



Кроме того, государственные и региональные организации, которые предоставляют предпринимателям возможность получать льготные займы и привлекать кредитные ресурсы, получат финансирование.

Программа «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», утвержденная в конце 2023 года, направлена на поддержку предпринимательской деятельности и создание благоприятного инвестиционного климата в новых регионах.

Напомним, правительство направит дополнительное финансирование на расчистку рек и проведение берегоукрепительных работ в регионах. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2024 году планируется завершить мероприятия по экологической реабилитации водных объектов Нижней Волги в Волгоградской области.

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Разиль Самигуллин