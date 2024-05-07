Финал фестиваля «Студенческая весна» в Татарстане пройдет 8 мая

В Казани 8 мая пройдет финал фестиваля «Студенческая весна». Мероприятие состоится в концертном зале «Уникс». Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра по делам молодежи Татарстана Айгуль Сабирова.

В этом году фестиваль собрал множество участников. Всего было представлено 390 номеров, в которых приняли участие почти 1000 человек.

Целью фестиваля является выявление талантливых молодых людей. После завершения регионального этапа в Татарстане победители будут готовиться к всероссийскому фестивалю. В прошлом году студенты из Татарстана заняли третье место на всероссийском этапе, и теперь они надеются улучшить свои результаты. Вся республика верит в успех своих талантливых студентов.

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Разиль Самигуллин