Итоги дня: инаугурация Владимира Путина, отставка правительства, новый завод Aurus в Санкт-Петербурге
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 7 мая.
- Владимир Путин официально вступил в должность президента России, произнеся присягу в Большом Кремлевском дворце. В своей речи он подчеркнул, что безопасность и интересы граждан России для него превыше всего, и пообещал, что будущее страны будет определяться ее жителями.
- В соответствии с законодательством правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Начнется формирование нового состава правительства, первым шагом станет назначение председателя правительства. После утверждения его кандидатуры Государственной думой председатель должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
- Министр энергетики Александр Новак сообщил, что правительство может временно снять запрет на экспорт бензина, введенный для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива. Эта новость может повлиять на топливный сектор и экономику России, но окончательное решение еще не принято.
- Автопроизводитель Aurus получил в управление бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, где планирует выпускать автомобили бизнес-класса. В производстве будут участвовать партнеры из иностранной компании, а первые модели автомобилей должны выйти в конце года.
- Завтра в Вахитовском суде Казани состоится предварительное заседание по уголовному делу сооснователя криптопирамиды Finiko Кирилла Доронина и еще девяти фигурантов. Заседание пройдет в формате видео-конференц-связи с одним из районных судов Москвы, куда планируют доставить арестованных по делу.
- В казанском мемориальном парке Победы представители национально-культурных объединений, Ассамблеи народов Татарстана и многонациональной молодежи почтили память героев Великой Отечественной войны. Председатель Государственного совета и председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин подчеркнул важность этого мероприятия и поблагодарил молодежь за единство и память о подвигах предков.
- Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки самолета, прилетевшего из Новосибирска. Предварительная причина — неполадки в работе левого двигателя. На борту находился 101 человек, пострадавших нет.
- Бывший нападающий ЦСКА Андрей Светлаков подписал трехлетний контракт с «Трактором». Всю карьеру Светлаков провел в ЦСКА, отыграв более 500 матчей. Генеральный менеджер клуба Алексей Волков назвал Светлакова настоящим лидером и важным усилением для команды.
- В Казани 8 мая пройдет финал фестиваля «Студенческая весна». В мероприятии, которое состоится в концертном зале «Уникс», примут участие почти 1 000 человек. Фестиваль проводится с целью выявления талантливых молодых людей, которые затем будут представлять Татарстан на всероссийском этапе.
- На организацию и проведение акселератора для стартапов ранних стадий в рамках мероприятия «Школа цифровых чемпионов» в 2024 году выделят 4,1 млн рублей. Исполнитель заказа должен провести подготовительный этап, отбор участников, образовательную программу, итоговый демодень. Все услуги необходимо оказать до конца сентября 2024 года.
- На ремонт дорог в Татарстане выделили 108 млн рублей. Работы должны быть завершены до 11 ноября 2024 года. В рамках контракта отремонтируют 3,7 километра дорог и проведут работы по укладке асфальтового покрытия, организации системы водостоков, установке дорожных и сигнальных знаков, нанесению разметки и монтажу светофоров.
- За текущий год почти 3 тысячи татарстанцев получили технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия по электронным сертификатам, выданным Социальным фондом России. На эти цели было направлено более 233 млн рублей.
- Учащиеся из Казани стали призерами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии, который прошел на федеральной территории «Сириус». В олимпиаде приняли участие 289 участников из 83 регионов России. Олимпиада включала два тура, практический и теоретический.
- Нападающий Рафаэль Бикмуллин перешел из нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» в тольяттинскую команду «Лада». С игроком заключен односторонний контракт на два сезона. Свою профессиональную карьеру Бикмуллин начал в 2014 году в молодежной команде «Реактор».
- В Казани прошел совместный прием уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан и прокурора республики Альберта Суяргулова, на котором к уполномоченному обратились 10 человек с различными проблемами. Уполномоченный и прокурор взяли в работу все вопросы, по каждому обращению будут проведены проверки и заявители получат ответы.
- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан сообщает об изменении расписания семи пригородных поездов в мае. По техническим причинам некоторые поезда будут отправляться и прибывать с опозданием до 1 часа, также изменятся промежуточные остановки.
- Ученица казанской гимназии-интерната №4 Сафия Газизуллина победила во Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку.
- В рамках проекта в Казани установят 600 опор со светодиодными светильниками на 35 участках дорог и тротуаров, где полностью отсутствует освещение. Также будут обновлены дорожные знаки и разметка на 71 аварийном участке, и на четырех участках установят новые светофоры.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что 9 мая проезд на автобусах и трамваях в городе будет бесплатным. Кроме того, в период празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и их сопровождающим предоставят право бесплатного проезда на водном транспорте.
- Исполком Набережных Челнов закупит спортивный инвентарь для детско-юношеской спортивной школы «Челны» на сумму 9 152 001 рубль. Планируется приобрести 389 хоккейных клюшек и 300 шайб.
- Континентальная хоккейная лига представила список тренеров, претендующих на приз лучшему тренеру сезона-2023/2024. В числе претендентов — Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).
- Компании, предоставляющие услуги проката электросамокатов, начали активно применять систему штрафов для пользователей, нарушающих правила аренды. Чаще всего пользователей наказывают за неправильную парковку, езду вдвоем и нежелание спешиваться на пешеходных переходах.
- В праздничные дни, посвященные Дню Победы, в Казани будет изменен график работы общественного транспорта. Наземный транспорт 9 мая будет работать до 23.30, а метрополитен перейдет на усиленный режим работы с 20.00. Также будут изменены схемы движения некоторых маршрутов и временно закрыт троллейбусный маршрут №2.
- В Татарстане запустили площадку, где будут публиковаться объявления о продаже имущества банкротов. За год число дел о банкротстве в Арбитражном суде Татарстана выросло почти на 19%. На платформе разместят готовый бизнес, недвижимость, транспорт, земельные участки, оборудование и дебиторскую задолженность.
- В Казани на улице Клары Цеткин перекроют движение транспорта и пешеходов из-за работ по замене сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения. С 27 мая по 9 июня частично перекроют проезжую часть, а также полностью закроют тротуар возле зданий №6 по ул. Клары Цеткин и №22/1 по ул. Серп и Молот. Проезжую часть полностью перекроют с 23.00 8 июня до 05.00 9 июня.
- Предпринимателям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет оказана федеральная поддержка. Средства направят на развитие центров «Мой бизнес», где самозанятые и предприниматели смогут получать услуги для старта и ведения деятельности по принципу «одного окна». Также финансирование получат государственные и региональные организации, предоставляющие предпринимателям льготные займы и помогающие привлекать кредитные ресурсы.
- На стрельбище «Свияга» завершился второй этап Кубка России по стендовой стрельбе, где весь пьедестал в соревнованиях смешанных команд на круглом стенде заняли воспитанники татарстанской школы стендовой стрельбы. Также доминировали татарстанцы и в трапе, где 1-е место заняли Артем Закиров и Иулитта Егорова.
- Альметьевский «Нефтяник» подписал двухгодичные соглашения с защитником Николаем Глуховым и нападающим Богданом Коротковым. В минувшем сезоне Глухов набрал 29 очков в регулярном чемпионате и 6 очков в плей-офф, а Коротков — 5 очков в «регулярке».
Ключевые события 804-го дня специальной военной операции на Украине:
- Военнослужащие расчета РСЗО «Град» поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ. Военнослужащие расчета в ночное время прибыли на заранее разведанную позицию, произвели наведение машины на цель и нанесли удар по позициям противника реактивными снарядами на дистанции около 10 км.
- Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Противник потерял до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровая гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
- Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М198 производства США и 152-миллиметровая гаубица Д-20.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128 районах. Средствами противовоздушной обороны сбито 32 беспилотных летательных аппарата, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов Vampire чешского производства.
- Танкисты группировки прикрытия государственной границы уничтожили опорные пункты украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Местонахождение боевиков ВСУ выявила разведка с помощью беспилотного летательного аппарата. После долгого изучения местности разведчики пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей, только ВСУ. Для поражения целей понадобилось несколько выстрелов. При корректировке от разведчиков с помощью БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были уничтожены.
- Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
- Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 115-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 395 военнослужащих, танк «Абрамс», две боевые машины пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также четыре 122-миллиметровых гаубицы Д-30.
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Олег ИсаковОбщество Татарстан