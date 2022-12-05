Владимир Путин проехал на машине по восстановленной части Крымского моста

Фото: кадр видео/"РИА Новости"

Президент России Владимир Путин в понедельник лично осмотрел Крымский мост, где осенью был совершен теракт, и проехал по его восстановленной части на автомобиле, сообщает «РИА Новости».



Глава государства выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о восстановлении Крымского моста.

Движение по восстановленной части моста запустили утром 5 декабря.

ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября. В результате подрыва грузовика частично обрушились два автомобильных пролета. Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко