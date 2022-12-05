Владимир Путин проехал на машине по восстановленной части Крымского моста
Президент России Владимир Путин в понедельник лично осмотрел Крымский мост, где осенью был совершен теракт, и проехал по его восстановленной части на автомобиле, сообщает «РИА Новости».
Глава государства выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о восстановлении Крымского моста.
Движение по восстановленной части моста запустили утром 5 декабря.
ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября. В результате подрыва грузовика частично обрушились два автомобильных пролета. Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом.
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