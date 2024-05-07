Правительство может временно снять запрет на экспорт бензина

Министр энергетики Александр Новак заявил, что правительство в ближайшее время обсудит возможность временного снятия запрета на экспорт бензина. Запрет был введен с 1 марта по 31 августа для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Новака, мера сработала и внутренний рынок топлива сейчас перенасыщен. Эта новость может повлиять на топливный сектор и экономику России, включая Татарстан. Однако окончательное решение о снятии запрета еще не принято.

Напомним, предпринимателям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской областей будет оказана федеральная поддержка. Выделенные средства будут направлены на развитие центров «Мой бизнес», где самозанятые и предприниматели смогут получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности по принципу «одного окна».

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Разиль Самигуллин