Владимир Путин подписал закон о бюджете России на 2023—2025 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете России на 2023—2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2% до 0,7% ВВП, сообщается на правовом портале.

В основу бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023—2025 годы, который предполагает постепенное снижение цен на нефть российской экспортной марки Urals. Предполагается в том числе умеренное ослабление курса рубля и возвращение к целевому значению по инфляции (4%) по итогам 2024 года.



Согласно базовому варианту прогноза, российская экономика перейдет к восстановительному росту в начале 2023 года. По итогам 2024-го большинство основных показателей превысят в сопоставимых ценах докризисные значения.

Фото: realnoevremya.ru

Госдума 28 ноября приняла закон «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов», предусматривающий постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП. Указывалось, что в течение трех лет бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основной источник покрытия дефицита — госзаимствования.

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Маргарита Головатенко